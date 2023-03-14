Депутаты подготовили заявление о геноциде народов СССР Германией в ходе войны

Думский Комитет по международным делам внес в Госдуму проект постановления о заявлении депутатов о »О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в январе этого года заявил, что вопрос признания геноцида мирного населения СССР в годы войны очень важен, поскольку на Нюрнбергском процессе невозможно было изучить все доказательства.

В заявлении депутаты назвали принципиально важным дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе Великой Отечественной войны властями Германии, ее вооруженными силами, включая войска СС, их пособниками и предателями из числа жителей оккупированных территорий, присягнувших на верность гитлеровскому режиму.