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1 час назад

Госдума рассмотрит внесенный Путиным законопроект об упрощенном гражданстве

Елена Прошина

Весной в Госдуме будет рассмотрен законопроект об упрощенном гражданстве, который Владимир Путин внес еще больше года назад. Об этом пишут «Известия».

Госдума рассмотрит внесенный Путиным законопроект об упрощенном гражданстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон планируется принять в конце марта или в течение апреля. Парламентарии работают над ним уже в течение года, поступило более 60 поправок. Законопроект предполагает облегчить требования для получения гражданства более чем 20 категориям иностранных граждан. Речь идет о соотечественниках, живущих в других странах, близким родственникам, гражданам бывшего СССР и их детям.

«Принятие закона назрело давно. Он позволит максимальному количеству наших соотечественников, которые проживают за рубежом и имеют намерение вернуться на родину, в упрощенном порядке получить гражданство России», — сказал один из членов комиссии ОП РФ.

За этот год были внесены изменения в проект и в связи со спецоперацией, а также присоединением новых территорий. Так, к примеру, приобретенного гражданства можно лишиться за дискредитацию ВС РФ. Полный список поправок депутаты рассмотрят уже на ближайшем заседании.

Политика,Владимир Путин,Госдума,
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