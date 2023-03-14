Госдума рассмотрит внесенный Путиным законопроект об упрощенном гражданстве

Весной в Госдуме будет рассмотрен законопроект об упрощенном гражданстве, который Владимир Путин внес еще больше года назад. Об этом пишут «Известия».

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Закон планируется принять в конце марта или в течение апреля. Парламентарии работают над ним уже в течение года, поступило более 60 поправок. Законопроект предполагает облегчить требования для получения гражданства более чем 20 категориям иностранных граждан. Речь идет о соотечественниках, живущих в других странах, близким родственникам, гражданам бывшего СССР и их детям.

«Принятие закона назрело давно. Он позволит максимальному количеству наших соотечественников, которые проживают за рубежом и имеют намерение вернуться на родину, в упрощенном порядке получить гражданство России», — сказал один из членов комиссии ОП РФ.