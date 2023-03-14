Кадыров заявил о смене стратегии России в спецоперации

«Сегодня ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад. Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая. Год назад мы освободили от фашистов большие территории. Сейчас же мы освобождаем с минимальными жертвами и грамотно укрепляемся. Это мудрая тактика», — заявил Кадыров у себя в telegram-канале.