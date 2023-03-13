Министр хозяйства (экономики) Сербии Раде Баста на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) выступил с призывом к правительству принять решение на счет введения санкций против России, указав на то, что страна может заплатить высокую цену за отказ поддержать Запад в данном вопросе.

«Наша страна уже платит большую цену из-за невведения санкций против России и это становится невыносимо», — написал он.

Глава ведомства указал на то, что на президента Сербии Александра Вучича оказывается огромное давление и призвал поддержать ограничения западных государств в отношении Москвы. По его словам, таким образом Белград защитит свои национальные и государственные интересы.