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29 минут назад

Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России

Lenta.ruиещё 2

Министр хозяйства (экономики) Сербии Раде Баста на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) выступил с призывом к правительству принять решение на счет введения санкций против России, указав на то, что страна может заплатить высокую цену за отказ поддержать Запад в данном вопросе.

«Наша страна уже платит большую цену из-за невведения санкций против России и это становится невыносимо», — написал он.

Вучич усомнился в способности Сербии «долго выдержать» без санкций против РФ

Глава ведомства указал на то, что на президента Сербии Александра Вучича оказывается огромное давление и призвал поддержать ограничения западных государств в отношении Москвы. По его словам, таким образом Белград защитит свои национальные и государственные интересы.

Ранее Вучич рассказал, что руководство Сербии не поставляло оружие ни одной стороне конфликта на Украине, но сербское оружие может оказаться в «горячих точках» без распоряжения официального Белграда.

Политика,Видео,Александр Вучич,
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