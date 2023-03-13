В Госдуме предложили обязать политиков сообщать о выездах за рубеж

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда и въезда в РФ », которые обяжут политиков сообщать о выездах за рубеж ФСБ и службу внешней разведки России . Документ появился в думской базе.

Согласно тексту законопроекта, о выездах за рубеж ФСБ и СВР должны будут отчитываться все лица, которые имеют доступ к гостайне. В частности, речь идет о сенаторах, судьях, депутатах Госдумы и главах муниципальных образований. Они смогут выезжать за границу, но только временно. К ситуациям, допускающим это, относится необходимость экстренного лечения. Одними из инициаторов законопроекта являются председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев.