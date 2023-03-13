В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
34 минуты назад

В Госдуме предложили обязать политиков сообщать о выездах за рубеж

Елена Прошина

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда и въезда в РФ», которые обяжут политиков сообщать о выездах за рубеж ФСБ и службу внешней разведки России. Документ появился в думской базе.

В Госдуме предложили обязать политиков сообщать о выездах за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту законопроекта, о выездах за рубеж ФСБ и СВР должны будут отчитываться все лица, которые имеют доступ к гостайне. В частности, речь идет о сенаторах, судьях, депутатах Госдумы и главах муниципальных образований. Они смогут выезжать за границу, но только временно. К ситуациям, допускающим это, относится необходимость экстренного лечения. Одними из инициаторов законопроекта являются председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев.

Напомним, что на данный момент политики при выезде за границу должны уведомлять об этом свое руководство либо комиссию по мандатным вопросам.

Политика,Василий Пискарев,Эрнест Валеев,СВР России,ФСБ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий