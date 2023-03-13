В МИД РФ заявили о завершении переговоров с ООН по зерновой сделке

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал, что в Женеве завершились переговоры с ООН по зерновой сделке. Об этом пишет РИА «Новости».

Вершинин пояснил, что представители России и ООН обсудили ситуацию с зерновой сделкой.

По его словам, стороны подробно и откровенно обсудили все нюансы и детали соглашения.

Дипломат подчеркнул, что дальнейшая позиция Москвы по сделке будет зависеть от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта.

Россия согласилась на очередную пролонгацию договора после 18 марта, отметил дипломат. Вместе с тем, соглашение будет продлено только на 60 дней.

Ранее сообщалось, что представители США, Украины и ООН настаивают на продлении договора по сделке как минимум на год. Кроме того, они призывали увеличить количество украинских портов, из которых разрешен вывоз сельхозпродукции.