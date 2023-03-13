В Кремле анонсировали поездку Путина в Бурятию

Президент РФ Владимир Путин 14 марта совершит поездку в республику Бурятия, где встретится с главой региона Алексеем Цыденовым, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что глава государства намерен посетить Улан-Удэнский авиазавод, который является одним из ведущих российских производителей вертолётной техники.
«Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов», - отметили в пресс-службе, добавив, что его участниками станут члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заяви, что поездка Владимира Путина в Псковскую область отменилась из-за нелётных условий, сообщает RT.