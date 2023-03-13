В Кремле анонсировали поездку Путина в Бурятию

«Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов», - отметили в пресс-службе, добавив, что его участниками станут члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.