Названы возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина на грядущей встрече

Предметом обсуждения председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина может стать ранее предложенная Пекином мирная инициатива по Украине, а также ряд других аспектов сотрудничества двух стран, заявил руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Таким образом специалист прокомментировал «Ленте.ру» сообщения СМИ, что лидеры двух стран планируют встречу на следующей неделе.
«Конечно, будут обсуждения мирной инициативы, которую выдвинул Китай и которая состоит из 12 пунктов. Здесь основной упор будет не столько на позиции России, сколько на позиции Украины, которая сама себе на законодательном уровне запретила что-либо делать в вопросах дипломатии [с Россией]. Видимо, будут очередные консультации», — сказал Санакоев.
Он также отметил, что предметом обсуждения Путина и Си Цзиньпина может стать и ряд других вопросов из самых разных сфер: по словам эксперта, у России и Китая «всеобъемлющее партнерство, фактически не знающее границ».
«Это и сфера энергетики, поставки наших энергоносителей — мы успели создать крупные инфраструктурные проекты и продолжаем это делать; это и дальнейшее строительство трубопроводов и другой транспортной инфраструктуры, необходимой для поставки не только энергетического сырья, но и продуктов переработки, электричества; это и совместное сотрудничество в области освоение космоса; это и наука: искусственный интеллект и совместные облачные технологии, создание альтернативы интернету и системе финансовых платежей», — заявил Санакоев, говоря о возможных темах переговорах российского и китайского лидеров.
Ранее СМИ писали о намерении Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе. Уточнялось, что в ходе визита планируется встреча китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
24 февраля МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования на Украине, текст состоит из 12 пунктов, ключевыми позициями плана является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.