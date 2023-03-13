Названы возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина на грядущей встрече

«Это и сфера энергетики, поставки наших энергоносителей — мы успели создать крупные инфраструктурные проекты и продолжаем это делать; это и дальнейшее строительство трубопроводов и другой транспортной инфраструктуры, необходимой для поставки не только энергетического сырья, но и продуктов переработки, электричества; это и совместное сотрудничество в области освоение космоса; это и наука: искусственный интеллект и совместные облачные технологии, создание альтернативы интернету и системе финансовых платежей», — заявил Санакоев, говоря о возможных темах переговорах российского и китайского лидеров.