Point: Орбан обсудит с Макроном свой конфликт с ЕС из-за санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить на встрече в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном свой конфликт с Брюсселем из-за санкций против России, пишет французское издание Point.

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Орбан планирует прибыть в Париж 13 марта. На сайте Елисейского дворца говорится, что вечером у него запланирован ужин с Макроном.

По данным французского издания, на встрече политики обсудят конфликт Орбана с Брюсселем из-за антироссийских санкций ЕС, который «изолирует его в ЕС, но укрепляет его позиции в своей стране».

Ранее Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотосессией лидеров ЕС.