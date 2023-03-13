Point: Орбан обсудит с Макроном свой конфликт с ЕС из-за санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить на встрече в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном свой конфликт с Брюсселем из-за санкций против России, пишет французское издание Point.
Орбан планирует прибыть в Париж 13 марта. На сайте Елисейского дворца говорится, что вечером у него запланирован ужин с Макроном.
По данным французского издания, на встрече политики обсудят конфликт Орбана с Брюсселем из-за антироссийских санкций ЕС, который «изолирует его в ЕС, но укрепляет его позиции в своей стране».
Ранее Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотосессией лидеров ЕС.
Также Орбан допустил пересмотр отношений Венгрии с Россией.