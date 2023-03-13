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45 минут назад

Саакашвили в интервью Le Figaro заявил, что за законом об иноагентах стоит Москва

Газета.Ru

Экс- президент Грузии считает, что законопроект об иноагентах в Грузии был инициирован по приказу Москвы. Такое мнение он высказал в интервью французском издание Le Figaro.

Саакашвили: за законом об иноагентах стоит Москва
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я на 100% уверен, что инициатива была заказана непосредственно из Москвы, в рамках гибридной войны России против Запада... Понятно, что все это было организовано пиарщиками из Кремля», — сказал Саакашвили. По его мнению, если бы этот закон был принят, ЕС и НАТО были бы потеряны для Грузии.

Саакашвили похвалил протестующих в Грузии, отметив, что «протест показал, что жесткая сила России не может подавить волю народа».

Ранее глава оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Леван Хабеишвили заявил, что отзыв правительственного законопроекта об иноагентах стал «великой победой».

После протестов правящая в Грузии партия «Грузинская мечта», общественное движение «Сила народа» и парламентское большинство решили отозвать из парламента Грузии законопроект об иностранных агентах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет отношения к закону об иноагентах в Грузии.

Политика,В мире,Леван Хабеишвили,Дмитрий Песков,Михаил Саакашвили,НАТО,ЕС,
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