Саакашвили: за законом об иноагентах стоит Москва

«Я на 100% уверен, что инициатива была заказана непосредственно из Москвы, в рамках гибридной войны России против Запада... Понятно, что все это было организовано пиарщиками из Кремля», — сказал Саакашвили. По его мнению, если бы этот закон был принят, ЕС и НАТО были бы потеряны для Грузии.