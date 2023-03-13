Саакашвили: за законом об иноагентах стоит Москва

Экс- президент Грузии считает, что законопроект об иноагентах в Грузии был инициирован по приказу Москвы. Такое мнение он высказал в интервью французском издание Le Figaro.
«Я на 100% уверен, что инициатива была заказана непосредственно из Москвы, в рамках гибридной войны России против Запада... Понятно, что все это было организовано пиарщиками из Кремля», — сказал Саакашвили. По его мнению, если бы этот закон был принят, ЕС и НАТО были бы потеряны для Грузии.
Саакашвили похвалил протестующих в Грузии, отметив, что «протест показал, что жесткая сила России не может подавить волю народа».
Ранее глава оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Леван Хабеишвили заявил, что отзыв правительственного законопроекта об иноагентах стал «великой победой».
После протестов правящая в Грузии партия «Грузинская мечта», общественное движение «Сила народа» и парламентское большинство решили отозвать из парламента Грузии законопроект об иностранных агентах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет отношения к закону об иноагентах в Грузии.