Согласно документу, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года - от 21 года до 30 лет

Группа депутатов Госдумы по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник.

Согласно инициативе, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.