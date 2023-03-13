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50 минут назад

Путин может поехать в Индию на саммит G20

ТАСС

Президент России Владимир Путин может поехать на саммит Группы двадцати (G20) в Индию, но решение пока не принималось, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин может поехать в Индию на саммит G20
Фото: ТАССТАСС

"Этого нельзя исключать", - ответил представитель Кремля на вопрос, рассматривается ли возможность участия Путина в саммите в Индии. "Но решение пока не принималось", - уточнил Песков.

"Россия продолжает полноформатное участие в формате "двадцатки", намерены и дальше это делать", - подчеркнул Песков.

Саммит Группы двадцати планируется провести в Индии в сентябре.

В прошлом году российскую делегацию на форуме лидеров G20 возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах Путин принимал участие в саммитах "двадцатки" по видеосвязи, в 2019 году приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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