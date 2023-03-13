Песков назвал способ достигнуть целей спецоперации

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Владимир Песков заявил, что достижение целей российской спецоперации на текущий момент возможно лишь военным путем.

«Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что спецоперация по денацификации и демилитаризации продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган заявил о постоянном срыве переговоров по украинскому кризису. По его мнению, это, как будто «невидимая рука» способствует затягиванию и эскалации конфликта. После его заявления Песков отмечал, что США не планируют завершать боевые действия на Украине, а наоборот, Вашингтон делает все возможное, чтобы продолжить их.