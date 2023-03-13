Путин обсудит СВО с Кадыровым

"Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров. [На повестке дня -] дела Чеченской Республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО, в продолжение диалога с главами регионов", - сказал представитель Кремля.