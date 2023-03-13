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36 минут назад

Лавров и глава МИД Ирана отметили рекордные показатели товарооборота

ТАССиещё 1

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметили в телефонном разговоре рекордные показатели товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции в отношении двух стран. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Лавров и глава МИД Ирана оценили показатели товарооборота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня. Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран", - указали в министерстве.

Лавров и глава МИД Ирана подтвердили настрой на тесную координацию в преддверии предстоящих очных контактов.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что визит главы МИД Ирана в Россию ожидается в марте.

"Главы внешнеполитических ведомств провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров", - говорится в сообщении МИД РФ.

Политика,Казем Джалали,Сергей Лавров,МИД России,
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