Лавров и глава МИД Ирана оценили показатели товарооборота

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметили в телефонном разговоре рекордные показатели товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции в отношении двух стран. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.