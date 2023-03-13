Лавров и глава МИД Ирана оценили показатели товарооборота

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметили в телефонном разговоре рекордные показатели товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции в отношении двух стран. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
"Обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня. Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран", - указали в министерстве.
Лавров и глава МИД Ирана подтвердили настрой на тесную координацию в преддверии предстоящих очных контактов.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что визит главы МИД Ирана в Россию ожидается в марте.
"Главы внешнеполитических ведомств провели доверительный обмен мнениями по актуальным региональным и международным темам. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации, в том числе в рамках предстоящих очных контактов двух министров", - говорится в сообщении МИД РФ.