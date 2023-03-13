Штрафы за продажу лекарств без рецептов хотят повысить до 200 тыс. рублей

Как пишет газета "Известия", 14 марта Государственная дума РФ может принять в первом чтении законопроект сенаторов и депутатов от "Единой России", которым предлагается увеличить штрафы за продажу лекарств без рецептов. Так, согласно тексту законодательной новеллы, для фармацевтов и должностных лиц штрафы составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года), для индивидуальных предпринимателей (ИП) от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

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Положительные заключения на проект закона дали два профильных комитета — по здравоохранению, а также по государственному строительству и законодательству. Они рекомендовали нижней палате парламента принять новые нормы в первом чтении. В пояснительно записке к новой норме говорится, что с 2010 года на территории России наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием.