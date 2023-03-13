В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
31 минуту назад

В России штрафы за продажу лекарств без рецептов повысят до 200 тыс. рублей

Газета.Ruиещё 3

Как пишет газета "Известия", 14 марта Государственная дума РФ может принять в первом чтении законопроект сенаторов и депутатов от "Единой России", которым предлагается увеличить штрафы за продажу лекарств без рецептов. Так, согласно тексту законодательной новеллы, для фармацевтов и должностных лиц штрафы составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года), для индивидуальных предпринимателей (ИП) от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Штрафы за продажу лекарств без рецептов хотят повысить до 200 тыс. рублей
Фото: ShutterstockShutterstock

Положительные заключения на проект закона дали два профильных комитета — по здравоохранению, а также по государственному строительству и законодательству. Они рекомендовали нижней палате парламента принять новые нормы в первом чтении. В пояснительно записке к новой норме говорится, что с 2010 года на территории России наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием.

Ранее сообщалось, что эксперимент, касающийся онлайн-продажи рецептурных препаратов позволит повысить их доступность для населения, включая маломобильное. С 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях будет проводиться эксперимент по онлайн-торговле лекарственными препаратами. Речь о тех, что в обычных аптеках продают только по рецепту.

Политика,Санкции,Законопроекты,Единая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий