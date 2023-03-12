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10 минут назад

В Совфеде отреагировали на сообщения о вмешательстве России в дела Молдавии

Lenta.ru

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал фейком сообщения о вмешательстве России в дела Молдавии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Совфеде отреагировали на сообщения о вмешательстве РФ в дела Молдавии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Больше нечем заниматься российским спецслужбам, как разжигать протестные акции с Молдавией», — заявил Джабаров. По его мнению, молдавские власти ищут внешнего врага, поскольку не могут решить экономические и политические проблемы страны.

«Это связано с тем, что Молдавия стоит враскоряку — одной ногой в ЕСЕС, а другой хочет продолжать экономическое сотрудничество с ЕвраЕвразийским экономическим союзом», — объяснил сенатор.

12 марта на акции протеста оппозиции в Кишиневе произошли столкновения между полицией и митингующими. Демонстранты попытались прорваться на главную площадь и скандировали лозунги «Долой диктатуру», «Долой [президента Молдавии] Майю Санду».

Глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что к подготовке акций по дестабилизации ситуации в ходе массовых демонстраций в Молдавии причастны российские спецслужбы. По версии молдавской полиции, в стране сформировали 10 групп численностью от пяти до 10 участников, деятельность которых координировал человек, прибывший из России.

Политика,Майя Санду,Владимир Джабаров,Комитет Совета Федерации по международным делам,ЕАЭС,Совет Федерации,ЕС,
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