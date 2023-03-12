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49 минут назад

Сенатор оценил возможное присоединение Грузии к антироссийским санкциям

Lenta.ru

Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил возможное присоединение Грузии к антироссийским санкциям. Об этом в воскресенье, 12 марта, он написал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, если президент Грузии Саломе Зурабишвии убедит правительство ввести санкции, то единственным результатом будет сильный ущерб экономики самой Грузии, поскольку в ЕС и США не будут закупать поставляемые в Россию вина и минеральную воду «Боржоми».

Джабаров отметил, что трудовые мигранты из Грузии всегда предпочитали работать в России, где не испытывали притеснений.

«Православную Грузию мы в России всегда считали братской страной», — заявил сенатор Джабаров.

Ранее 12 марта политолог Скотт Беннет заявил, что главной задачей США является превратить Грузию во враждебный России регион.

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