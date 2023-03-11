Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Москве. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсетях его помощник.
«Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины», — слышно за кадром голос Кадырова.
На видео Кадыров показывает центральную часть города, в том числе памятник Петру I.
Ранее Рамзан Кадыров заявил о зарождении «новой России» с бесстрашными воинами и самоотверженными тружениками. Он подчеркнул, что на «могучих плечах» России будет построена уникальная держава.
Он также сообщил, что чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ разработали собственный дрон-камикадзе, позволяющий точечно атаковать живую силу и технику противника.