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50 минут назад

Кадыров сообщил, что находится в Москве

Газета.Ruиещё 2

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил, что находится в Москве. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсетях его помощник.

Кадыров сообщил, что находится в Москве
Фото: Телеграм-канал «Kadyrov_95»Телеграм-канал «Kadyrov_95»

«Это опять я, опять со своим телефоном. И теперь в Москве, в столице нашей родины», — слышно за кадром голос Кадырова.

На видео Кадыров показывает центральную часть города, в том числе памятник Петру I.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о зарождении «новой России» с бесстрашными воинами и самоотверженными тружениками. Он подчеркнул, что на «могучих плечах» России будет построена уникальная держава.

Он также сообщил, что чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ разработали собственный дрон-камикадзе, позволяющий точечно атаковать живую силу и технику противника.

Политика,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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