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1 час назад

В России ответили на  угрозы Киева в сторону крымчан

Илья Родин

Украинского политического деятеля Михаила Подоляка ждет в Крыму тюремная камера, рассказал депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он пояснил, что чиновник в полном объеме понесет ответственность за свои угрозы в сторону жителей полуострова. Об этом пишет РИА «Новости».

В России ответили на угрозы Киева в сторону крымчан
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

Отмечается, что накануне Подоляк, советник главы офиса президента Украины, анонсировал «горячий сезон» в Крыму. Он пояснил, что Киев «научит» крымчан относиться к республике со страхом и уважением.

Советник главы офиса Зеленского пообещал «горячий сезон» в Крыму

Михаил Шеремет заявил, что бравые высказывания и военная риторика киевских властей не позволят им вернуть Крым.

Политик добавил, что таких чиновников как Подоляк, ждет на полуострове тюремный сезон, а также эксклюзивное предложение в виде камеры, где они с лихвой ответят за свои резкие высказывания в отношении жителей Крыма и России в целом.

Напомним, что Крым вошел в РФ по итогам референдума в марте 2014 года. Вместе с тем, власти Украины по-прежнему считают полуостров своей территорией и заявляют о намерении «вернуть его».

Политика,Михаил Подоляк,Михаил Шеремет,Госдума,
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