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32 минуты назад

Медведев ответил на предложение Зеленского переименовать Россию

Майк Габриелян

Переименовать Украину предложил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свой вариант нового названия он разместил в Telegram-канале.

Медведев ответил на предложение Зеленского переименовать Россию
Фото: ТАССТАСС

Медведев отметил, что ранее «верховный киевский нацист» поручил проработать вопрос о «переименовании России в Московию».

Зеленский призвал переименовать Россию

По мнению зампреда Совбеза, нашим ответом не должна быть «Хохляндия», и уж тем более Малороссия.

«Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» - заявил Медведев.

Ранее эксперты рассказали, что словами «украина», окраина и «оукрайна» до XVII века обозначали приграничные земли Руси. Например, «украинными» назывались города даже в Сибири и Прикаспии.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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