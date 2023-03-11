Медведев ответил на предложение Зеленского переименовать Россию

Переименовать Украину предложил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свой вариант нового названия он разместил в Telegram-канале.
Медведев отметил, что ранее «верховный киевский нацист» поручил проработать вопрос о «переименовании России в Московию».
По мнению зампреда Совбеза, нашим ответом не должна быть «Хохляндия», и уж тем более Малороссия.
«Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» - заявил Медведев.
Ранее эксперты рассказали, что словами «украина», окраина и «оукрайна» до XVII века обозначали приграничные земли Руси. Например, «украинными» назывались города даже в Сибири и Прикаспии.