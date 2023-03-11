Медведев ответил на предложение Зеленского переименовать Россию

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Медведев отметил, что ранее «верховный киевский нацист» поручил проработать вопрос о «переименовании России в Московию».

По мнению зампреда Совбеза, нашим ответом не должна быть «Хохляндия», и уж тем более Малороссия.

«Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» - заявил Медведев.