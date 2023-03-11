Захарова отреагировала на предложение Зеленского переименовать Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз доказал правоту Москвы по отношению к Киеву. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на просьбу украинского лидера к кабмину республики по переименованию РФ.
«Владимир Зеленский поручил премьеру [Украины Денису Шмыгалю] изучить переименование России в «Московию». Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала Захарова.
Информация о том, что Зеленский направил Шмыгалю соответствующее поручение, появилась 11 марта. Как отмечалось, президент Украины потребовал серьезно изучить этот вопрос. При этом предлогом для такого решения стала петиция на сайте украинского лидера.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил за «тщательную проработку» предложения о переименовании России в «Московию».