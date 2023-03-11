Захарова отреагировала на предложение Зеленского переименовать Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз доказал правоту Москвы по отношению к Киеву. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на просьбу украинского лидера к кабмину республики по переименованию РФ.

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«Владимир Зеленский поручил премьеру [Украины Денису Шмыгалю] изучить переименование России в «Московию». Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала Захарова.

Информация о том, что Зеленский направил Шмыгалю соответствующее поручение, появилась 11 марта. Как отмечалось, президент Украины потребовал серьезно изучить этот вопрос. При этом предлогом для такого решения стала петиция на сайте украинского лидера.