Власти Соединенных Штатов готовят в Грузии гражданскую войну, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева.

Фото: ТАСС ТАСС

Так он высказался о недавних протестах в Тбилиси. По словам депутата, для Вашингтона это испытанный ранее сценарий свержения власти. Как отметил парламентарий, украинские боевики перебрасываются в Грузию.

«Это уже случившийся факт», - указал Шхагошев.

Член комитета подчеркнул, что это знакомый вариант подхода к свержению власти. Так во время Майдана боевики из Грузии перебрасывались на Украину, а теперь украинские военные направляются в Грузию.

Как сообщалось ранее, в Грузию прибыли сторонники экс-главы президента Грузии Михаила Саакашвилли. Политическая группа принимала участие в боевых действиях на Украине.