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20 минут назад

Депутат Госдумы заявил о подготовке США гражданской войны в Грузии

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов готовят в Грузии гражданскую войну, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева.

Депутат Госдумы заявил о подготовке США гражданской войны в Грузии
Фото: ТАССТАСС

Так он высказался о недавних протестах в Тбилиси. По словам депутата, для Вашингтона это испытанный ранее сценарий свержения власти. Как отметил парламентарий, украинские боевики перебрасываются в Грузию.

«Это уже случившийся факт», - указал Шхагошев.

Член комитета подчеркнул, что это знакомый вариант подхода к свержению власти. Так во время Майдана боевики из Грузии перебрасывались на Украину, а теперь украинские военные направляются в Грузию.

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Как сообщалось ранее, в Грузию прибыли сторонники экс-главы президента Грузии Михаила Саакашвилли. Политическая группа принимала участие в боевых действиях на Украине.

Протесты в Тбилиси начались после принятия в первом чтении парламентом страны проекта закона об иноагентах. После нескольких дней демонстраций власти отозвали свою инициативу.

Политика,Адальби Шхагошев,
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