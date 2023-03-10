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24 минуты назад

В МИД РФ считают препятствия экспорту российского зерна целью ЕС

ТАССиещё 1

Создание препятствий для доступа российского зерна на мировые рынки, в том числе в наиболее нуждающиеся страны, - это не следствие санкций, а одна из целей Евросоюза (ЕС). Установка ЕС - нанести ущерб России любой ценой, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.

МИД назвал цель Евросоюза в экспорте российского зерна
Фото: ТАССТАСС

В МИД обратили внимание, что среди основных тезисов Евросоюза звучит утверждение о том, что ни одна из санкций ЕС против России не препятствует поставкам сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а сельхозтехника сама по себе не является объектом какого-либо запрета на экспорт. Также со стороны Евросоюза часто отмечается, что Россия использует пшеницу якобы для продвижения своей геополитики, с которой нужно бороться с "большей решимостью". Распространяется и мысль о том, что Москва якобы злоупотребила своим лидерством по поставкам газа и удобрений, используя их в качестве "политического оружия".

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В российском МИД указали на несостоятельность соответствующих противоречивых тезисов. "Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозеп Боррель] вместе с большинством членов Европарламента заявляют, что в ЕС рассматривают экспорт российской пшеницы ни много ни мало как "геополитический инструмент" или "политическое оружие", с которым есовцы намерены бороться и далее, но только "с большей решимостью". Таким образом, Боррель дезавуирует собственное утверждение о ненаправленности антироссийских односторонних санкций ЕС против поставок отечественных продовольствия и удобрений", - подчеркнули в дипведомстве.

"Становится понятно, что создание препятствий для доступа российского зерна на мировые рынки, в том числе в наиболее нуждающиеся страны, - это не "побочный эффект" санкций, а одна из их целей", - указали в ведомстве.

При этом, как отметили в министерстве, интересы мирового сообщества в расчет не берутся. "Установка ЕС - нанести ущерб России любой ценой, даже ценой голода в нуждающихся странах", - резюмировали в МИД РФ.

Политика,Жозеп Боррель,МИД России,Европарламент,ЕС,
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