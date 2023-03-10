Слуцкий обвинил США в провоцировании КНР за счет Тайваня

Власти США продолжают играть с огнем и провоцировать Китай, соглашаясь на новые поставки оружия Тайваню. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

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Слуцкий напомнил, что ранее в обе палаты конгресса США был внесен билль о предоставлении Тайваню оружия в рамках «ленд-лиза», чтобы Тайвань имел силы отразить возможное нападение Китая.

«То, что Тайвань — китайская территория, в расчет не принимается. Экзамен по политгеографии на выборах в конгресс тоже не сдают», — написал Слуцкий.

По словам депутата, Вашингтон продолжает играть с огнем и провоцировать Пекин. В качестве примера таких действий он вспомнил визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году, а также то, что в законопроектах законодателей из США Китай называется угрозой «глобальной стабильности и американской национальной безопасности».

В то же время Слуцкий считает, что в Китае вариант по типу украинского не имеет шансов. «КНР не та страна, которая потерпит диктат и тем более покушение на свой суверенитет», — отметил парламентарий.