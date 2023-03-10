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26 минут назад

В Госдуме ответили на слова президента Финляндии о переговорах с Путиным

News.ru

Президент России Владимир Путин будет готов к переговорам с лидером Финляндии Саули Ниинисте только в том случае, если Хельсинки откажутся от вступления в НАТО, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он рассказал Lenta.ru, что Финляндии также следует пересмотреть свои взаимоотношения с Россией.

В Госдуме ответили на слова президента Финляндии о переговорах с Путиным
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Конечно, из этого может что-то получиться, если Финляндия осознает последствия, к которым может привести ее вступление в НАТО и пересмотр всех договоренностей с Россией, заключенных ранее, — отметил парламентарий.

Депутат пояснил, что у Финляндии есть договоренности с Россией по вопросам поставок сырья, использования транспортных каналов и работы предприятий. Он также отметил, что Хельсинки получали финансовую выгоду от сотрудничества с Москвой.

Ниинисте ранее назвал бесполезной перспективу разговоров с Путиным. При этом он отметил, что готов к разговору с лидером России. Ниинисте заявил об этом после встречи с президентом США Джо Байденом.

В декабре Ниинисте заявил, что планирует продолжать сотрудничать с Россией. Он отметил, что между государствами проходит общая граница и из-за этого необходимо держать контакт с российскими властями.

Политика,Алексей Чепа,Джозеф Байден,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,Госдума,
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