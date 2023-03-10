В Госдуме ответили на слова президента Финляндии о переговорах с Путиным

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Конечно, из этого может что-то получиться, если Финляндия осознает последствия, к которым может привести ее вступление в НАТО и пересмотр всех договоренностей с Россией, заключенных ранее, — отметил парламентарий.

Депутат пояснил, что у Финляндии есть договоренности с Россией по вопросам поставок сырья, использования транспортных каналов и работы предприятий. Он также отметил, что Хельсинки получали финансовую выгоду от сотрудничества с Москвой.

Ниинисте ранее назвал бесполезной перспективу разговоров с Путиным. При этом он отметил, что готов к разговору с лидером России. Ниинисте заявил об этом после встречи с президентом США Джо Байденом.