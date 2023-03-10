Лавров пообещал ответ на возможную блокировку расследования по «Северному потоку»

Если расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» заблокируют, то Россия будет думать об ответе на прямое покушение на свою собственность, заявил глава министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра».

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Он пообещал, что эта «грубейшая террористическая атка не останется нерасследованной», передает РИА «Новости».

Лавров добавил, что в случае блокировки объективного, беспристрастного, расследования, Москва будет думать, как отвечать Западу на это прямое покушение на нашу собственность, по большому счету.