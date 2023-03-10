Анонсировано оперативное совещание Путина с Совбезом

Оперативное совещание главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ запланировано на пятницу, 10 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Представитель Кремля уточнил, что сегодня во второй половине дня Путин проведет служебное совещание и закрытую встречу. Перед этим, как указал Песков, президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Пресс-секретарь добавил, что тема совещания с СБ будет обозначена главой государства. Кроме того, он заявил, что мероприятие будет организовано в Кремле.

До этого подобное совещание прошло 3 марта. Оперативные совещания с Совбезом обычно проходят раз в неделю.