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1 час назад

В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Лера Букина

Оперативное совещание главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ запланировано на пятницу, 10 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Анонсировано оперативное совещание Путина с Совбезом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля уточнил, что сегодня во второй половине дня Путин проведет служебное совещание и закрытую встречу. Перед этим, как указал Песков, президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Пресс-секретарь добавил, что тема совещания с СБ будет обозначена главой государства. Кроме того, он заявил, что мероприятие будет организовано в Кремле.

До этого подобное совещание прошло 3 марта. Оперативные совещания с Совбезом обычно проходят раз в неделю.

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21 февраля Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Глава государства выступил в Гостином дворе. Президент сделал акцент на специальной военной операции, экономике и социальной сфере.

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