Анонсировано оперативное совещание Путина с Совбезом

Оперативное совещание главы государства Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ запланировано на пятницу, 10 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля уточнил, что сегодня во второй половине дня Путин проведет служебное совещание и закрытую встречу. Перед этим, как указал Песков, президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Пресс-секретарь добавил, что тема совещания с СБ будет обозначена главой государства. Кроме того, он заявил, что мероприятие будет организовано в Кремле.
До этого подобное совещание прошло 3 марта. Оперативные совещания с Совбезом обычно проходят раз в неделю.
21 февраля Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Глава государства выступил в Гостином дворе. Президент сделал акцент на специальной военной операции, экономике и социальной сфере.