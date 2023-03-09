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5 минут назад

Россия ввела санкции против граждан Литвы, Латвии и Эстонии

Lenta.ruиещё 3

Москва ввела санкции в отношении 144 граждан Литвы, Латвии и Эстонии, наиболее враждебно настроенных к России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Россия ввела санкции против граждан Литвы, Латвии и Эстонии
Фото: ТАССТАСС

«Принято решение о включении в российский стоп-лист наиболее враждебно настроенных к нашей стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей, журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии», — заявили в ведомстве.

Такое решение, отметили в МИД, было принято в качестве ответной реакции на активное лоббирование странами Прибалтики санкций в отношении России, а также на вмешательство во внутренние дела страны и разжигание русофобии.

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