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13 минут назад

Захарова заявила о «ползучем завоевании Украины» Польшей

Ura.Ruиещё 5

Польша, осуществляя строительство военного центра на Украине, предпринимает попытки «ползучего завоевания» украинской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила о «ползучем завоевании Украины» Польшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Польша осуществляет ползучее освоение Украины», — сказала Захарова в ходе брифинга, который транслировался на официальном youtube-канале МИДа.

Она добавила, что Польша занимается строительством военного центра на Украине для будущего развертывания собственной инфраструктуры, что позволит увеличить количество польских военных на украинской территории.

Ранее Польша заявила о желании захватить запад Украины. Польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat опубликовало материал, в котором назвало дату захвата — 4 мая 2023 года. Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Польша действительно может строить планы по захвату части украинской территории, передает RT.

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