В Госдуме отреагировали на видео с жестоко избитой собакой в Москве

Видео, где, по предварительным данным, сотрудник РЖД жестоко избил собаку, уже «взято в работу» в Госдуме, заявил на своей странице «ВКонтакте» зампред парламентского комитета по экологии Владимир Бурматов.

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«Мы попросим, чтобы внутреннее расследование в компании было проведено. И чтобы полиция с прокуратурой отработали. Это серьезное уголовное преступление. Если это пойдет по части первой 245 статьи ("Жестокое обращение с животными" — прим. «Мосленты»), то там три года лишение свободы», — сообщил Бурматов.

По информации Telegram-канала фонда помощи животным «Поделись с другом», инцидент произошел в конце февраля в Алексеевском районе. Сотрудники РЖД оформили заявку на отлов бродячей собаки, находившейся на станции «Москва-3». Приехавшая на место ловец не нашла животное и позвонила волонтерам. Вместе они обнаружили избитую собаку под забором в снегу.

«Изуродованная, накрытая мешками и выброшенная под забор у железной дороги, словно мусор, — надежды довезти собаку живой до клиники практически не было. Но она справилась. Удален глаз (второй, скорее всего, постигнет та же учесть), множественные гематомы, признаки асфиксии», — говорится в сообщении.

Соучредитель фонда «Поделись с другом» Анастасия Недопекина рассказала «Мосленте», что несколько депутатов Госдумы и Мосгордумы выразили поддержку фонду в сложившейся ситуации и уже направляют запросы в правоохранительные органы. «Сегодня ждем ответа по нашему заявлению о возбуждении уголовного дела — десятые сутки заканчиваются, его должны или возбудить, или отказать», — уточнила она.