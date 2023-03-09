Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позорными «расследования» СМИ Запада терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает РИА Новости.
Дипломат раскритиковал попытки возложить ответственность на произошедшее на какого-то неизвестного «украинского олигарха».
«Я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации», — сказал глава МИД РФ.
Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток». В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «тупой американской пропагандой» версию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» проукраинской группировкой.