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1 час назад

Лавров назвал позорными «расследования» СМИ Запада терактов на «Северных потоках»

Газета.Ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позорными «расследования» СМИ Запада терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает РИА Новости.

Дипломат раскритиковал попытки возложить ответственность на произошедшее на какого-то неизвестного «украинского олигарха».

«Я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации», — сказал глава МИД РФ.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток». В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.

В Кремле высказались о причастности украинцев к подрывам «Северных потоков»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «тупой американской пропагандой» версию подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» проукраинской группировкой.

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