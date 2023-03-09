Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о причастности некой проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков». Как уточнил представитель Кремля, Москва сомневается в том, что данная версия является достоверной, передает «Интерфакс».

Он объяснил это тем, что к подобному выводу могут прийти лишь некоторые спецслужбы. По словам Пескова, «с трудом верится» в какого-то «проукраинского доктора Зло».

Кроме того, представитель Кремля отметил, что «англосаксы суетятся». Он указал на то, что в связи с подрывом «у них много неловкостей в отношениях с Германией».

В минувший вторник издание The New York Times опубликовало статью, в которой указано, что проукраинская группировка может быть причастна к нападению на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». В статье подчеркивается, что, по мнению некоторых официальных лица США, Киев и его союзники имели наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы.