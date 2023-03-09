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1 час назад

Путин встретится с директором Росфинмониторинга

ТАСС

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин встретится с директором Росфинмониторинга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В середине дня у него (у президента - прим. ТАСС) с докладом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин", - сказал представитель Кремля.

"Наша финансовая разведка - это традиционно служба, которая работает по стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. ТАСС) и сотрудничает с ФАТФ. Сейчас у нас там определенные проблемы, естественно, как и по другим направлениям. Обо всем этом будет рассказывать Чиханчин", - пообещал Песков, добавив, что директор Федеральной службы по финансовому мониторингу в своем докладе главе государства также остановится на вопросе контроля использования государственных денег.

"Эта беседа частично станет открытой", - сказал пресс-секретарь, уточнив, что других крупных публичных мероприятий в графике Путина на 9 марта нет.

Политика,Юрий Чиханчин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ФАТФ,Росфинмониторинг,
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