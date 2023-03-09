Путин встретится с директором Росфинмониторинга

"Наша финансовая разведка - это традиционно служба, которая работает по стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. ТАСС) и сотрудничает с ФАТФ. Сейчас у нас там определенные проблемы, естественно, как и по другим направлениям. Обо всем этом будет рассказывать Чиханчин", - пообещал Песков, добавив, что директор Федеральной службы по финансовому мониторингу в своем докладе главе государства также остановится на вопросе контроля использования государственных денег.