Путин встретится с директором Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня у него (у президента - прим. ТАСС) с докладом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин", - сказал представитель Кремля.
"Наша финансовая разведка - это традиционно служба, которая работает по стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - прим. ТАСС) и сотрудничает с ФАТФ. Сейчас у нас там определенные проблемы, естественно, как и по другим направлениям. Обо всем этом будет рассказывать Чиханчин", - пообещал Песков, добавив, что директор Федеральной службы по финансовому мониторингу в своем докладе главе государства также остановится на вопросе контроля использования государственных денег.
"Эта беседа частично станет открытой", - сказал пресс-секретарь, уточнив, что других крупных публичных мероприятий в графике Путина на 9 марта нет.