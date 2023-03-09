Песков заявил, что положение дел в Грузии вызывает обеспокоенность

Положение дел в Грузии не могут не вызывать обеспокоенность, для России важно спокойствие на периметре границ. Об этом в четверг, 9 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Акции протеста в Грузии не могут не вызывать обеспокоенности Москвы, для России важно, чтобы было спокойствие на периметре границы, сейчас ситуация оставляет желать лучшего, — сказал Песков.
По его словам, для России важно, чтобы на периметре ее границы было спокойствие. Песков отметил, что на данный момент ситуация оставляет желать лучшего, передает РИА Новости.
В Тбилиси начались акции протеста против принятия этого закона, которые переросли в столкновения с полицией. Участники митинга закидали сотрудников полицейского спецназа камнями и бутылками. После этого правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы.