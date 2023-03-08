Путин пообещал пользоваться подаренной "толстовской рубахой"

Президент России Владимир Путин рассказал, что получил в подарок от губернатора Тульской области Алексея Дюмина такую же рубашку, как носил писатель Лев Толстой.

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"Рубаху толстовскую мне подарил губернатор, так что буду пользоваться", - пообещал глава государства.

В Международный женский день он вручил государственные награды нескольким россиянкам, с которыми после торжественной церемонии пообщался в неформальной обстановке и поднял бокал шампанского. Одна из награжденных - научный руководитель Государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л. Н.Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области Галина Алексеева.

"Приезжайте в "Ясную Поляну", мы продолжаем строить культурные и научные мосты между народами, доносить культурное и литературное наследие до мира", - пригласила Путина Алексеева. "У нас много интересного! Ждем Вас", - обратилась она к президенту. "Знаю-знаю, спасибо!" - поблагодарил Путин.

Президент приезжал в "Ясную Поляну" в 2016 году вместе с Дюминым, встречался с представителями общественности региона.