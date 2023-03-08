В Крыму назвали условие гарантированной безопасности России

«Резать эти агломерации демаркационными линиями — не наш метод. А значит, все эти города надо забирать. Таким образом, намечается линия "Киев — Одесса", к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права. А дальше как получится», — заключил Константинов.