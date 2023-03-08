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44 минуты назад

В Крыму назвали условие гарантированной безопасности России

Lenta.ru

Лишение Украины выхода к Черному морю может дать гарантии безопасности Крыму и новым регионам России. Такое условие в беседе с РИА Новости назвал глава парламента полуострова Владимир Константинов.

В Крыму назвали условие гарантированной безопасности России
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, выполнение заявленных целей спецоперации без взятия под контроль Одессы и черноморского побережья будет неполным.

«Никакой другой вариант не даст гарантированной безопасности», — пояснил политик.

Собеседник агентства также обратил внимание на то, что на обоих берегах Днепра расположено несколько крупных городов.

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«Резать эти агломерации демаркационными линиями — не наш метод. А значит, все эти города надо забирать. Таким образом, намечается линия "Киев — Одесса", к востоку от которой мы никому ничего оставлять не имеем права. А дальше как получится», — заключил Константинов.

14 февраля глава одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что Киев допускает расширение российской спецоперации на Одессу и Одесскую область с выходом на границы с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. По его словам, такой сценарий активно обсуждается на разных уровнях.

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