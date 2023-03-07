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17 минут назад

Захарова призвала Запад ответить на запросы РФ по «Северным потокам»

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад ответить на официальные запросы Москвы по «Северным потокам» вместо организации утечек из расследования по газопроводам. Соответствующее обращение она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Захарова призвала Запад ответить на запросы РФ по «Северным потокам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова указала, что сейчас западные СМИ «бомбит» новость о появлении у расследования подрывов «Северных потоков» версии о том, что их совершила не Россия, а «украинские группировки».

«Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле, и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов», — считает она.

На фоне этого Захарова призвала Запад вместо этих утечек ответить на официальные запросы РФ и взять «в проработку материалы журналистского расследования Сеймура Херша без подмены их анонимными взбросами».

Политика,Сеймур Херш,Мария Захарова,МИД России,
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