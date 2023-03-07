В Госдуме хотят изучить и творчески применить сталинский опыт

Афонин отметил, что в программе Госдумы не только парламентские слушания, но и круглые столы с участием экспертов. О каких именно экспертах идет речь, депутат не уточнил.

Иосиф Джугашвили (Сталин) был секретарем ЦК ВКПБ с 1934 по 1952 годы, а председателем Совета министров СССР с 1946 до смерти в 1953 году. В годы правления Сталина Советский Союз продавал за рубеж ценности из Эрмитажа и других музеев, на фоне коллективизации в стране случился унесший жизни нескольких миллионов человек голод, а репрессии подточили боеспособность советской армии. Общее число жертв репрессий до сих пор не установлено — историки приводят цифры от 10 до 40 миллионов.