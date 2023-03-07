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В Кремле ответили на вопрос о дате визита Си в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не будут называть сроки визита главы Китая Си Цзиньпина в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о дате визита Си в Россию
© РИА Новости

Визит Си в Москву запланирован на весну 2023 года. Первоначально сообщалось, что глава Китая посетит Россию в апреле или начале мая.

В марте появилась информация, что Си встретится с Владимиром Путиным в Москве 21 марта.

«Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно», - так Песков ответил на вопрос о возможных датах визита Си.

Источники The Wall Street Journal заявляли, что глава Китая может повестить РФ в мае, когда в России празднуется День Победы. Визит Си собеседники издания связали с желанием Пекина активнее участвовать в украинском урегулировании.

В рамках той же поездки Си может посетить несколько европейских стран, писала WSJ.

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