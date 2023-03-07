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9 минут назад

Сенатор Пушков назвал заявление Болтона о ядерном арсенале США политическим сумасшествием

Газета.Ruиещё 6

Член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости наращивания количества ядерных боеголовок для противостояния России и Китаю является признаком политического сумасшествия.

В России ответили на заявление Болтона о ядерном арсенале США
Фото: ТАССТАСС

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в колонке для газеты The Washington Post заявил, что Соединенным Штатам следовало бы заняться вопросом о количестве своих ядерных боезарядов, а не выработкой договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

"Одержимость победой в ядерной войне - очевидный признак политического сумасшествия", - написал Пушков.

Он также добавил, что политики в США совершенно не думают, "на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта".

Политика,Джон Болтон,Алексей Пушков,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,
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