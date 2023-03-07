В России ответили на заявление Болтона о ядерном арсенале США

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в колонке для газеты The Washington Post заявил, что Соединенным Штатам следовало бы заняться вопросом о количестве своих ядерных боезарядов, а не выработкой договоренностей в сфере контроля над вооружениями.