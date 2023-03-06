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13 минут назад

«Вбить клин»: в Совфеде назвали источник слухов о военной помощи Китая

News.ru

Слухи от неизвестных источников о якобы планируемых поставках китайского оружия России распространяют с целью вбить клин в отношения между Пекином и Москвой, заявил NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор назвал сообщения о возможной военной поддержке со стороны КНР «анонимными медийными диверсиями». Парламентарий подчеркнул, что и Запад и Восток согласны, что говорить об этом пока преждевременно. Стоит подчеркнуть, что ни от одной из сторон не было официальных подтверждений оказания такой помощи и даже переговоров по этому вопросу.

В Совфеде назвали источник слухов о военной помощи Китая
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФПресс-служба Совета Федерации РФ

Запад не прекращает усилий поссорить Москву и Пекин и вбить клин недоверия между Россией и Китаем. Для этого используются совершенно различные темы и интерпретации. Желание вбить клин чрезвычайно велико, и это будет ощущаться на протяжении следующих многих месяцев, — сказал Карасин.

Ранее военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что Китай мог бы помочь России поставками электроники двойного назначения, помимо беспилотников и артиллерийских боеприпасов. Храмчихин отметил, что Китай также обладает хорошими, по его словам, системами залпового огня. Эксперт уточнил, что имеет в виду такие РСЗО, как «Вэйши-2», «Вэйши-3», PHL-11 и PHL-16. Но официально о возможности какой-либо помощи России со стороны Китая прежде не сообщалось.

24 февраля Китай предложил план мирного разрешения конфликта на Украине из 12 пунктов. Документ, опубликованный МИД КНР, предполагает прекращение огня и возобновление переговоров.

Политика,Александр Храмчихин,Григорий Карасин,Совет Федерации,
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