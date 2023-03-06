В Совфеде назвали источник слухов о военной помощи Китая

Слухи от неизвестных источников о якобы планируемых поставках китайского оружия России распространяют с целью вбить клин в отношения между Пекином и Москвой, заявил NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор назвал сообщения о возможной военной поддержке со стороны КНР «анонимными медийными диверсиями». Парламентарий подчеркнул, что и Запад и Восток согласны, что говорить об этом пока преждевременно. Стоит подчеркнуть, что ни от одной из сторон не было официальных подтверждений оказания такой помощи и даже переговоров по этому вопросу.