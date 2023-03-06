Путин назначил генерал-майора Алексея Гиричева замглавы ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что этим же указом Гиричев был освобожден от занимаемой им с марта 2020 года должности главы УФСИН по Владимирской области.

Алексей Иванович Гиричев родился 3 августа 1975 года в городе Калаче Воронежской области. Окончил Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации, Академию права и управления ФСИН России.

Службу в пенитенциарной системе начал в 1996 году с должности младшего инспектора следственного изолятора. Впоследствии двигался по карьерной лестнице в учреждениях уголовно-исполнительной системы Иркутской области.

В феврале 2011 года возглавил управление собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области. В 2016 году стал первым заместителем начальника иркутского ГУФСИН.

В марте 2018 года полковник внутренней службы Алексей Гиричев был назначен на должность начальника УФСИН России по Воронежской области. В марте 2020 года он был переведен на аналогичную должность во Владимирскую область.