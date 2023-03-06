Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести общероссийский «паспорт семьи мобилизованного», отображающий потребности таких семей. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин 6 марта провел по видеосвязи встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Он рассказал, что проект такого «паспорта» появился в регионе.
Благодаря проекту семьям мобилизованных помогают с газификацией, ремонтом, медицинскими вопросами и начисляют единовременную материальную помощь.
Путин поблагодарил Шумакова за инициативы по поддержке СВО и семей военных.
«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного - очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», - подчеркнул президент.
Ранее в послании Федеральному собранию Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.
Президент заявил, что семьи всех участников СВО должны быть «в зоне постоянного внимания, окружены заботой и почетом», а на их нужды «нужно откликаться сразу, без волокиты».
Путин отмечал, что также пока решены «далеко не все вопросы» со снабжением участников СВО. Он призвал отдельно разбираться в каждом конкретном случае. Вопросы касаются денежного довольствия, страховых выплат в связи с ранениями, медпомощи.