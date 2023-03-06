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36 минут назад

Путин поддержал создание «паспорта семьи мобилизованного»

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести общероссийский «паспорт семьи мобилизованного», отображающий потребности таких семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин 6 марта провел по видеосвязи встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Он рассказал, что проект такого «паспорта» появился в регионе.

Благодаря проекту семьям мобилизованных помогают с газификацией, ремонтом, медицинскими вопросами и начисляют единовременную материальную помощь.

Путин поблагодарил Шумакова за инициативы по поддержке СВО и семей военных.

«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного - очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», - подчеркнул президент.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.

Президент заявил, что семьи всех участников СВО должны быть «в зоне постоянного внимания, окружены заботой и почетом», а на их нужды «нужно откликаться сразу, без волокиты».

Путин отмечал, что также пока решены «далеко не все вопросы» со снабжением участников СВО. Он призвал отдельно разбираться в каждом конкретном случае. Вопросы касаются денежного довольствия, страховых выплат в связи с ранениями, медпомощи.

Политика,Видео,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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