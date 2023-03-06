Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести общероссийский «паспорт семьи мобилизованного», отображающий потребности таких семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин 6 марта провел по видеосвязи встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Он рассказал, что проект такого «паспорта» появился в регионе.

Благодаря проекту семьям мобилизованных помогают с газификацией, ремонтом, медицинскими вопросами и начисляют единовременную материальную помощь.

Путин поблагодарил Шумакова за инициативы по поддержке СВО и семей военных.

«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного - очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», - подчеркнул президент.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.

Президент заявил, что семьи всех участников СВО должны быть «в зоне постоянного внимания, окружены заботой и почетом», а на их нужды «нужно откликаться сразу, без волокиты».