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Правительство одобрило обновленный закон о занятости россиян

Правительство РФ одобрило разработанную «Единой Россией» новую редакцию закона «О занятости населения в РФ». Об этом сообщается на сайте партии.

Правительство одобрило обновленный закон о занятости россиян
© РИА Новости

Законопроект был поддержан Министерством труда, Минэкономразвития, Минфином и Минюстом. Среди авторов документа - спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Документ вводит новые меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе бывших участников СВО и их родных.

Если законопроект будет окончательно принят, службы занятости начнут сотрудничать с вузами и колледжами для трудоустройства молодых специалистов. Работодатели, в свою очередь, получат право на финансовую господдержку при найме молодежи.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.

Президент заявил, что семьи всех участников СВО должны быть «в зоне постоянного внимания, окружены заботой и почетом», а на их нужды «нужно откликаться сразу, без волокиты».

Матвиенко отмечала, что российское законодательство после послания президента во многом надо будет менять и уточнять.

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