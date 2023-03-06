Правительство одобрило обновленный закон о занятости россиян

Правительство РФ одобрило разработанную «Единой Россией» новую редакцию закона «О занятости населения в РФ». Об этом сообщается на сайте партии.

Документ вводит новые меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе бывших участников СВО и их родных.

Если законопроект будет окончательно принят, службы занятости начнут сотрудничать с вузами и колледжами для трудоустройства молодых специалистов. Работодатели, в свою очередь, получат право на финансовую господдержку при найме молодежи.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации.

Президент заявил, что семьи всех участников СВО должны быть «в зоне постоянного внимания, окружены заботой и почетом», а на их нужды «нужно откликаться сразу, без волокиты».