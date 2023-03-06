Песков раскрыл тему разговора Путина и членов Совбеза

«Состоялось обсуждение. (…) Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске», — сказал представитель Кремля, добавив, что в России впредь будут приниматься меры по недопущению подобных инцидентов.