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1 час назад

Песков раскрыл тему разговора Путина и членов Совбеза

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 марта, обсудил с постоянными членами Совбеза теракт в Брянской области. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Песков раскрыл тему разговора Путина и членов Совбеза
Фото: ТАССТАСС

«Состоялось обсуждение. (…) Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске», — сказал представитель Кремля, добавив, что в России впредь будут приниматься меры по недопущению подобных инцидентов.

Он пояснил, что во время встречи Путин также обсудил тему обеспечения безопасности стратегических объектов, который охраняют спецслужбы России.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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