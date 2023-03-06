Песков раскрыл тему разговора Путина и членов Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 марта, обсудил с постоянными членами Совбеза теракт в Брянской области. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Состоялось обсуждение. (…) Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске», — сказал представитель Кремля, добавив, что в России впредь будут приниматься меры по недопущению подобных инцидентов.
Он пояснил, что во время встречи Путин также обсудил тему обеспечения безопасности стратегических объектов, который охраняют спецслужбы России.