Медведев увидел у РФ возможность вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма

Вместе с другими странами Россия может вбить последний гвоздь в крышку гроба западного неоколониализма. Эту возможность увидел заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев . Его статья опубликована на официальном сайте партии «Единая Россия» .

Согласно заявлению Медведева, Россия способна участвовать в этом процессе, так как никогда не имела своих колоний. Также он отметил, что сама борьба с неоколониализмом является актуальной для XXI века.