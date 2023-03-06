Медведев увидел у РФ возможность вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма

Вместе с другими странами Россия может вбить последний гвоздь в крышку гроба западного неоколониализма. Эту возможность увидел заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Его статья опубликована на официальном сайте партии «Единая Россия».
Согласно заявлению Медведева, Россия способна участвовать в этом процессе, так как никогда не имела своих колоний. Также он отметил, что сама борьба с неоколониализмом является актуальной для XXI века.
«Абсцесс не может продолжаться вечно. Настало время международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», — заявил политик.