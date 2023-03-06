В МИД РФ сообщили о росте числа новых заявок на вступление в ШОС

Число поступающих от различных стран заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) растет. Об этом в понедельник по итогам своего визита в Пекин заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

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"Естественно, когда в процессе развития создается что-то хорошее, то это хорошее начинает привлекать внимание", - указал он. "Неслучайно растет по восходящей число обращений на подключение к ШОС в той или иной форме", - добавил Хакимов. Он также отметил, что ключевое значение имеет укрепление состава государств-членов, ядра организации, которое сегодня составляют восемь стран, но скоро к ним присоединятся Иран и Белоруссия.

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Как указал дипломат, на завершающей стадии находится работа по оформлению диалогового партнерства с Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Если есть страны, готовые участвовать в работе ШОС, то это означает появление новых возможностей, которые надо реализовывать. И я называю только тех, процесс вовлечения которых уже завершается. А в портфеле еще имеются и другие обращения", - рассказал Хакимов.

Он также отметил, что в настоящее время по инициативе России разворачивается работа по совершенствованию деятельности ШОС в соответствии с решением, принятым лидерами государств-членов на саммите в Самарканде, прошедшем в сентябре прошлого года. По словам дипломата, речь идет не о радикальной трансформации ШОС, а о переформатировании уже сложившихся механизмов.

"К примеру, в процессе изучения накопленного опыта стало ясно, что действующая практика проведения мероприятий на высшем и высоком уровнях не в полной мере отвечает задачам, которые мы перед собой ставим. Отсюда общее понимание необходимости подумать, как правильно выстроить работу таким образом, чтобы внешние участники эффективно вовлекались в совместную практическую деятельность", - резюмировал Хакимов.

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