Кадыров сообщил о встрече своего сына с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече своего сына Ахмата Кадырова с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства поздравил Кадырова-младшего с предстоящим бракосочетанием.
Рамзан Кадыров опубликовал также в своем Telegram-канале фотографии этой встречи в первом корпусе Кремля.
"Наш президент Владимир Путин встретился с председателем Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Чеченской Республики Ахматом Кадыровым. Это была неофициальная встреча, на которой внук первого президента ЧР рассказал о молодежной политике в регионе. В конце душевной встречи Владимир Владимирович поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием", - написал глава Чечни.
По его словам, в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова.
"Владимир Владимирович рассказал Ахмату о его дедушке, о том, какими принципами он руководствовался и каким видел будущую мирную жизнь, о чем мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи", - добавил Рамзан Кадыров.
Он отметил, что многое из рассказанного Путиным было озвучено впервые и очень "вдохновило молодого Ахмата, который позже признался, что хоть и не видел никогда своего дедушку, но ясно и отчетливо представил себе его со слов президента".
"И этот оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые и новые свершения - важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные. Владимир Владимирович дал много напутствий молодому Ахмату, отметив, что третье поколение Ахмата-Хаджи должно не только гордиться своим дедушкой, но и продолжить начатый им путь и приумножить успехи", - добавил глава Чечни.
При этом он подчеркнул, что не знает других подробностей этой встречи, так как не говорил с Ахматом в силу обычаев и традиции строгих отношений между отцом и сыном.
"Со слов советника президента России Абубакара Эдельгериева, который и рассказал мне подробности диалога, Ахмат в конце встречи поблагодарил нашего президента от лица всей чеченской молодежи. Я же в свою очередь хочу от лица всего чеченского многострадального народа, некогда стоявшего перед пропастью нищеты и унижения, от лица верных последователей пути Ахмата-Хаджи Кадырова, от лица всего нашего рода и семьи поблагодарить Владимира Путина за долгие годы поддержки, помощи, понимания и отзывчивости. В самый трудный для чеченцев период он поверил в народ, в наше желание жить в составе великой страны мирно и дружно", - заключил Рамзан Кадыров.