Кадыров сообщил о встрече своего сына с Путиным

"Со слов советника президента России Абубакара Эдельгериева, который и рассказал мне подробности диалога, Ахмат в конце встречи поблагодарил нашего президента от лица всей чеченской молодежи. Я же в свою очередь хочу от лица всего чеченского многострадального народа, некогда стоявшего перед пропастью нищеты и унижения, от лица верных последователей пути Ахмата-Хаджи Кадырова, от лица всего нашего рода и семьи поблагодарить Владимира Путина за долгие годы поддержки, помощи, понимания и отзывчивости. В самый трудный для чеченцев период он поверил в народ, в наше желание жить в составе великой страны мирно и дружно", - заключил Рамзан Кадыров.