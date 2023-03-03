Посол России заявил об ответственности США за теракт под Брянском

"С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность, - сказал он. - Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже "на руках" США".