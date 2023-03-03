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48 минут назад

Посол России в США заявил об ответственности Вашингтона за теракт под Брянском

ТАССиещё 5

Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей в Брянской области. Об этом говорится в комментарии посла России в США Анатолия Антонова в связи с выделением Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву. Текст комментария распространило в пятницу посольство РФ в США.

Посол России заявил об ответственности США за теракт под Брянском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность, - сказал он. - Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже "на руках" США".

"Чем активнее администрация помогает Киеву, тем чаще украинский режим станет использовать террористическую тактику, целясь из натовских "стволов" в женщин, стариков и детей. Россия будет и впредь жесточайшим образом пресекать любые попытки напасть на гражданское население. Нас невозможно запугать", - подчеркнул Антонов.

Политика,Анатолий Антонов,
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